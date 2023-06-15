台積電受半導體產業持續庫存調整影響，2023年營運動能轉弱，5月自結合併營收1765.37億元，月增達19.36％、年減4.94％，回升至今年次高、改寫同期次高。累計前5月合併營收8330.7億元、年減1.92％，仍創同期次高。

台積電預期第二季合併營收將介於152～160億美元，以中位數4742.4億元估算為季減6.76％、年減11.21％，為近1年半低點。毛利率預期介於52～54％、營益率介於39.5～41.5％，以中位數53％、40.5％估算，將續降至近1年半、近2年低點。

台積電總裁魏哲家日前股東會時表示，上半年美元營收預估將年減約1成，但預期半導體市場上半年將緩步復甦，相信公司第二季將跨過業績周期低點，並受惠於客戶新產品問世，使下半年營收表現將優於上半年。

魏哲家表示，台積電預估今年美元營收將年減中個位數百分比（4～6％），優於整體晶圓製造產業。董事長劉德音則表示，雖然今年營收可能會少許負成長，但已見某些市場部分終端需求逐漸回升，公司已準備好迎接明年起的下一波很好成長，對前景看法「十分光明」。