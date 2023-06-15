周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.67點或0.36%，為點，並為連三個交易日的上漲。

傾向從高利率中獲益的銀行股上漲1.1%。以銀行股為重的義大利股市和西班牙股市分別上漲0.9%和1.1%。

根據芝加哥交易所FedWatch工具顯示，交易員幾乎多認為聯準會在周三稍晚會將利率維持在5.00%至5.25%區間，同時認為聯準會七月升息的機率為60%。

歐洲央行(ECB)將於周四舉行政策會議，預計將再度加息25基點(1碼)，以遏制頑固的通膨。

歐股在過去一周漲跌幅約在1%區間；市場目前正在尋找更多經濟資料以及央行的更新消息，以便能做出重要的作為。

礦業股上漲2.3%，主要原因為美元走弱，以及預期中國政府將推出進一步刺激措施來提振經濟成長，導致銅價上揚，推升了礦業股。

受到零售業和電影業的推動，英國四月GDP出現小幅增長，並符合預期。

英國富時指數收盤上漲0.1%。

羅技(Logitech)暴跌12.5%，報50.7瑞郎，表現墊底歐股；稍早該家電腦設備周邊大廠表示，該公司執行長兼總裁Bracken Darrell即將離職。

旅遊休閒股下跌1.1%。博彩公司Ladbrokes的母公司Entain集團大跌8.7%，報1206.5英鎊；稍早該集團宣布，將以7.5億英鎊收購波蘭的體育博彩營運商STS控股。

西班牙製藥商Grifols在公布減持上海萊士(Shanghai RAAS)價值約15億美元股份的計畫之後，股價大漲6.8%，報11.8歐元。