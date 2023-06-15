晶華2022年合併營收55.97億元，年增13.52％，營業利益12.21億元、年增達近1.27倍，雙創近3年高，毛利率33.31％、營益率21.81％分創近3年、近14年高。惟因業外收益年減達17.8億元，使歸屬母公司稅後淨利9.02億元、年減58.53％，每股盈餘7.09元。

晶華說明，去年稅後淨利明顯衰退，主因前年以17.32億元出售全資子公司達美樂披薩，扣除直接相關交易成本及費用後，認列處分利益達16.36億元，相當於挹注每股盈餘達12.85元。若排除出售達美樂處分收益影響因素，則去年稅後淨利年增達30.37％。

晶華指出，隨著各國逐步開放入境限制並鬆綁隔離規範，國際差旅回流、入境觀光客增加推升住房業績，去年客房部門營收18.95億元、年增達37.69％。疫情趨緩亦提升消費者外出用餐及企業復辦尾牙意願，餐飲部門營收28.71億元、年減0.79％，表現維持穩定。

展望2023年，進入後疫情時代，晶華將延續疫情期間累積的創新營運概念及員工職能，持續推動住房、餐飲及精品業績。此外，因應國際商務及觀光旅遊市場回溫，集團將有效整合旗下海內外品牌資源，以優勢延伸策略加速業績成長，積極鞏固市占率。

除了持續提升營收績效外，晶華將積極拓展旗下晶英、捷絲旅等品牌新據點。其中，捷絲旅大阪心齋橋館已於3月1日開幕迎賓，成為集團第16處據點，也是品牌第10處、首處海外據點，為集團國際化的新里程碑，總客房數達2551間。

而晶華目前尚有5處新據點籌備中，包括北投晶泉丰旅、頭城晶泉丰旅、墾丁捷絲旅、林口晶英薈旅、林口捷絲旅，將自明年第三季起至2026年間陸續加入營運版圖，加計由洲際酒店集團（IHG）負責的9間麗晶（Regent）海外開發案，共有14間新據點籌備中。