知名演員許傑輝先前才遭指控要求學生在表演課上練習「集體做愛」的配音，事後發文道歉。豈料女星黃云歆也在社群發文表示10年前曾遭他要求「私下繳交性感作業」，所幸目擊者小嫻當時出面拯救了她，而當年參加過舞台劇的短今（胡馨儀）也痛揭當年自己被襲胸的過程，淚嘆：「只能讓導演得逞了。」

短今在15日凌晨也寫下10年前遭遇，坦言此傷痛藏在心裡很深，「許導演當年在表演課後，告訴我有一個機會，可以成為螢幕背板的女主角，他說人選還沒有定案，他希望給我一個機會。」他要求短今在小房間換上小馬甲給他看，短今以為這是試鏡所以相信照做，豈料卻被對方性騷擾，「他說你的胸部好像豆腐喔，是假的嗎？我很尷尬地回答不是，接著他說可以摸摸看嗎？我整個石化在原地。」當時的短今還是大學生，完全不知道要如何處理，「只能讓導演得逞了」。事後，劇團演出結束後，短今表示，許先生傳訊息給她要求繳交性感自拍照，還稱這是表演訓練，誇張行徑令人驚訝不已。

短今揭露自己曾被襲胸。(圖/短今 IG)

在黃云歆揭露被許傑輝要求繳交性感作業後，許多圈內好友紛紛跳出來支持她，而短今也在該貼文下方留言表示：「#MeToo 當年一直不敢說出來的痛，你很勇敢」，而黃云歆回覆她：「謝謝當年一起在臺灣舞孃陪伴的妳，當時一起經歷的事，真的只有我們才懂……」

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