美國聯邦眾議院歲計委員會日前通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，但國民黨立委鄭麗文質疑，為何美國須經國會審查，但台灣卻完全沒有消息，「我們的蔡政府現在是直接黑箱嗎？」

美眾議院歲計委員會，針對美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案進行審查，經過長達50分鐘的討論才表決通過，接下來可能還要再送交其他相關的委員會審理，接著才能送至參議院討論，待最後通過才會由美國總統簽署生效。

鄭麗文昨（14）日在臉書表示，此事在美國須經過非常嚴謹的討論與投票，且相關內容也提到台灣須採取任何履行協定所需的措施，但台灣在協定生效前卻完全沒有任何動作，法案實質內容到底為何？難道有不可告人的秘密？

「我們的蔡政府現在是直接黑箱嗎？」鄭麗文強調，如今既已坐實有倡議協定，涉及到的層面就不該任由蔡政府一句只是行政協定而非條約，僅送立法院備查而不用審查。