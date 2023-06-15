一名吊車工人小俊，去年1月間在網路應召站上找小姐性交易，雙方約在摩鐵見面，他竟先進入摩鐵泡好下了迷藥的奶茶，等應召女小美抵達後，假裝先付完3500元交易費用，又拿奶茶給小美飲用，頓時讓她失去意識，於是脫光其衣物性侵後，又搶走皮包落跑，小美被送醫後才驚覺人財兩失，立刻報警。一審認他犯強盜強制性交處13年6月。二審認他已認錯並非全無悔意，改判10年6月。

根據判決書，吊車工人小俊於民國111年1月27日凌晨，上網找應召女子小美從事性交易，兩人相約前往摩鐵後，小俊先抵達後，以紙杯沖泡旅館房間內免費提供之奶茶包，並摻入透過網路購買的迷藥，小美事後進入房間，小俊先給3500元之後，便拿奶茶給小美呵。

小美喝下後，受藥力影響出現頭暈等症狀，還進入房間廁所內嘔吐，隨後失去意識，不能抗拒。小俊見狀立刻將小美扶入房間內床鋪上性侵得逞，接著將小美皮包內現金8,000元及身分證、健保卡、信用卡、金融卡等物之零錢包拿走後落跑。

負責載小美前往性交易的馬夫時間到後撥打電話聯繫小美均無回應，於是請房務人員前往察看，這時才發現小美倒臥在地板，於是立刻攙扶她前往醫院急救。直到檢查後，小美才驚覺遭下藥性侵洗劫，立刻報警處理。

一審認小俊犯強盜強制性交處13年6月。但他不服上訴，二審法官認為，小俊有多次施用毒品案件，且犯後未能與女方達成和解，賠償其損害或得其諒解，惡性重大，但考量小俊坦承全部犯行，表示認錯，改判10年6月。