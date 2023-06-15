林憲銘也向小股東喊話，緯創金雞母不只緯穎(6669)，還有緯創軟體，啟碁(6285)等都表現得很好，現在也還在養小雞。請股東拭目以待。

今天股東會也通過配發2.6元的現金股利，配息率優於去年，達65%；當初董事會決定配息時的殖利率為7%，但近期因股會上漲，使配息率降至3%左右。林憲銘也重申，未來的配息率都會維持在6成以上。

緯創去年合併營收達新台幣9846億元，年增14%，毛利率7.1%，合併營業利益率為2.8%，合併營業利益為新台幣27472億元，合併稅前盈餘為新台幣247.11億元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣111.62億元，每股盈餘為新台幣4.01元，每股淨值為33.86元。

緯創去年各產品線表現，以伺服器、工業電腦以及AI運算事業等成長較為突出,其餘產品線則持平或略為衰退。

緯創今年將聚焦的四項重點包括:(1)提昇跨入新市場的速度與規模。(2)持續供應鏈的全球化。(3)將創新融入企業文化。(4)聚焦ESG六大永續發展策略。