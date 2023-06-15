一名33歲女子近來睡眠品質變差、心悸、常感焦躁不安，且日漸消瘦。經健檢發現，女子是輕度甲狀腺機能亢進。醫師表示，甲狀腺機能亢進是內分泌暨新陳代謝門診中很常見的疾病，僅次於糖尿病，常出現流汗、體重減輕或增加、心悸、排便頻率增加等。

北投健康管理醫院醫師沈彥君表示，上述女子到該院健檢，透過甲狀腺超音波發現，其右側甲狀腺有一結節、約0.8公分大，血液檢查顯示，其中游離甲狀腺素上升，及甲狀腺刺激素偏低，符合甲狀腺機能亢進表現，後經確診為輕度甲狀腺機能亢進。

沈彥君表示，甲狀腺機能亢進通常好發於20~40歲的女性，女性發生的機率遠高於男性。甲狀腺機能亢進的症狀非常多樣性，除了一般人熟悉的大脖子、凸眼睛之外，還可能會發生失眠、焦慮、流汗、食慾增加、體重增加或減輕、心悸、女性生理週期異常、排便頻率增加等，也正因症狀多樣性，也導致察覺不易，甚至是找錯方向就醫，導致治標不治本。

她說明，甲狀腺是個蝴蝶形狀、位於氣管前方的腺體，其分泌的甲狀腺素負責調控身體代謝，人體許多器官組織都受到甲狀腺素影響。當甲狀腺過度活化時，分泌出過多的甲狀腺素時，整體代謝速率會加快、交感神經過度亢奮。

她表示，民眾可透過抽血檢查與甲狀腺超音波來檢查甲狀腺功能是否異常。甲狀腺機能亢進雖常見，但嚴重者若未接受妥善治療，可能會惡化成急性甲狀腺風暴，使得心臟等器官受損、衰竭、甚至死亡，千萬不可輕忽。