一名女子表示，同事的弟弟成功考上公務員後，每天過著加班的日子，心力交瘁下，有了回老家務農的想法，她問「公務員和務農怎麼選？」有網友建議可選擇留職停薪回家務農，確認自己的興趣，但也有人說務農靠天吃飯，遇到蟲害等天災，根本血本無歸，賺不了多少錢，奉勸乖乖捧「鐵飯碗」。

原PO昨（14）日於PTT女人版指出，和同事聊天得知，對方的弟弟考上高考，現於公家機關任職，但每天加班，搞得身心俱疲，萌生想回高雄老家務農的念頭，她問「大家覺得這樣做好嗎？公務員和務農怎麼選？」

貼文曝光，網友紛紛提出建議，「換考個輪班好考的，調回家鄉」、「家裡原本有在務農可以嘗試回去接，如果是從頭開始，乖乖加班吧」、「可以留停看看，用不著辭職」、「我周遭有台電職員去種草莓，經營副業賺的比本業多」。

但也有人認為務農超辛苦，又是看天吃飯，一般人很難堅持下去，「農業看天吃飯遇到病蟲災害會哭」、「務農超辛苦的，看天吃飯日曬雨淋老很快」、「醒醒，沒接觸過，一般人根本無法做農」、「前提是對務農要有興趣」、「千萬不要務農，成本太高了，而且不是你努力就有錢賺，幾乎是靠天吃飯」。