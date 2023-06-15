女星黃云歆昨（14日）爆料許傑輝過去指導舞台劇時，要求她繳交「性感作業」，甚至要她「乳溝夾巧克力」，種種行徑讓她即使過了10年，想起來還是感到恐懼；此外，文中她也提及當年目擊者小嫻（黃瑜嫻）即時解救她，而小嫻的暖心舉動也讓網友大讚「真正的女神」。

黃云歆發文指控，許傑輝10年前指導舞台劇《台灣舞孃》時，先是除要求她繳交「性感作業」給他看外，還拿著巧克力在她胸前比劃問她能否夾住，還有某次排練過程中，因其他演員陸續離場，讓她感到相當害怕，所幸一旁的小嫻察覺不對勁，找了理由打斷她與許傑輝的對話「問我，我的行動電源在哪？她找不到，可不可以直接拿給她？」這舉動讓她非常感動「大家都走了，就剩她剛才一直在休息區看著許先生找我講話。天曉得我有多感恩她」。

接著，小嫻將黃云歆帶到置物櫃休息區問：「他是不是在跟妳說奇怪的話？」不只如此，返家後小嫻還打電話給她詢問事發過程，並教自己如何應變「小嫻教我，直接告訴他，我請家長帶我買性感內衣，家長很生氣問我為什麼要穿這麼暴露？把暗地裡的事情攤在陽光下，他就不能傷害我」。

貼文曝光後，許多網友都大讚小嫻「人美心善又有正義感」、「還好有你在」、「謝謝妳當時保護她」、「妳是真正的女神」、「其實伸出援手的人也需要勇氣」、「妳是超人！在那個時刻裡」、「妳真的很棒」而小嫻也親自留言「妳好勇敢，好心疼妳當時承受的壓力和恐懼，希（望）未來的孩子們在職場上不要有這些遭遇」。

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