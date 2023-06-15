2月季中交易截止日前送走成長不如預期的榜眼中鋒懷斯曼（James Wiseman），勇士可能也要拋棄另一位樂透秀了，據《ESPN》選秀專家喬納森吉沃尼（Jonathan Givony）報導稱，勇士正尋求用20歲小將「苦命」庫明加（Jonathan Kuminga）交易，來提高自己在今年選秀會的順位。

勇士2021年選秀會以第7順位挑中主打前鋒的庫明加，但以他6呎8的身材，要扛禁區實在過於吃力，不過渾身勁爆的體能加上單防能力出色，庫明加職業生涯第2年繳出平均9.9分和3.4籃板，且是在場均僅上場20分鐘所貢獻的數據，不愧樂透秀的身手，也讓人相當看好庫明加的未來性。

但過去2次的季後賽之旅，庫明加跌出了勇士輪換陣容，他失望和消極的態度也波及了休息室。知名記者查拉尼亞（Shams Charania）曾報導，季後賽遭湖人淘汰後，勇士隨即和經紀人討論庫明加新賽季的定位，若所扮演的角色未如自己所願，庫明加想去另一支能讓他獲得更多上場時間的球隊。

喬納森吉沃尼表示，勇士在今年選秀會有心儀人選，但必須得提高自己的選秀順位，季後賽幾乎被棄用且有著不滿情緒的庫明加，成為球隊交易的最佳籌碼，不過庫明加配上勇士手中19順位的籤具有多少價值，令人相當好奇。