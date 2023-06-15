飲食和癌症的關係非常密切！台大營養學博士吳映蓉就表示，自己有位女性長輩親戚，特別喜歡吃梅干扣肉，某天因腸胃不適就醫，檢查發現竟罹患大腸癌第2期。半年後，她的先生也確診相同癌症。吳映蓉提醒，大腸癌跟油脂攝取量呈現正相關，吃越油罹癌風險也越高。此外，她也分享3款隱藏版高油食物，包括泡芙、蛋捲及提拉米蘇，食用時要特別注意份量。

吳映蓉在《聚焦2.0》節目上提到，自己有位女性長輩親戚，平日不菸不酒，但不愛蔬果，卻特別愛吃梅干扣肉，每天必吃外還會撈湯汁拌飯，外出用餐時也會將肉類打包回家。某日，該位長輩因便祕多日加上拉肚子又腹痛就醫，檢查赫然發現竟罹患大腸癌第2期；接著，半年後她的先生也被驗出大腸癌，推測是相同飲食習慣所致。對此，吳映蓉就指出，大腸癌跟油脂攝取量呈現正相關，吃越油越容易罹患大腸直腸癌，要特別小心。

吳映蓉進一步說道，很多人以為不要吃肥肉、紅肉及加工肉品就能避開大腸癌，往往忽略了許多常見食物也藏有高油地雷。她指出，像是糕點類的飽和脂肪酸就很高，若以每100公克來看，泡芙飽合脂肪酸含量17.6克位居第一，其次依序為蛋捲16.5克、提拉米蘇 16.3克。她表示，根據國民健康署指出，男性和女性每日的脂肪建議攝取量上限分別為70和55公克；飽和脂肪則分別為23和18公克，可見食用上述糕點，一不小心就會超標，長久下來便會出現健康危機，不可不慎！