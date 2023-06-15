世界知名足球球星梅西近日訪問大陸掀起巨大熱潮，千呼萬喚下在14日下午亮相淘寶直播間。即使工作日下午，且直播時間提前情況下，直播間顯示還是有270多萬觀看數。在端午節來臨之際，梅西也入鄉隨俗，現場收下香囊和甜鹹粽子，還用中文祝所有中國球迷「端午安康」。

據中新網報導，與之前傳聞不同，本次梅西直播僅是純聊天，這也算是此次阿根廷隊的大陸行中，梅西首次以線上形式在公開場合露面。在這之前，梅西身影只零星出現在機場、遊覽車等少數場合，並錄播的方式播出一次短暫採訪。

在這次直播中，梅西也聊到一些話題，包含來北京的感受，與和2008年北京奧運會奪冠相比，梅西表示，當初那是非常特別的時刻，奧運會就是非常特別。這次來到大陸，訓練的時候很多球迷守候著我們，很多球迷跟隨著我們，能一直感受到中國民眾的熱情。

梅西15日晚上將率領阿根廷隊對陣澳洲隊，這是阿根廷隊在世界盃奪冠後首次在海外正式比賽中亮相，也是雙方在世界盃1／8決賽後的再度交手。