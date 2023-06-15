台灣職籃P.League+台北富邦勇士隊昨(14日)晚在總冠軍賽第6戰勝出，以系列賽4比2成功達成3連霸。對此，國民黨副主席連勝文發文恭喜富邦勇士，並強調剛開始落後不是真的落後，團結奮戰到最後一刻終能得冠。由於國民黨總統參選人侯友宜民調落後，這番話也被認為是向侯友宜信心喊話，網友也回文「國民黨加油，一定可以逆轉」。

連勝文昨在臉書恭喜富邦勇士勇奪P.League+三連霸，並大讚他們展現強勁的韌性。連勝文強調，剛開始落後不是真的落後，即便路途崎嶇，但唯有團結一致，將士用命，奮戰到最後一刻的隊伍，才能勇奪冠軍，並喊話「台灣籃球加油！我們也要加油！」

2024總統大選最新民調，包括《美麗島電子報》及《菱傳媒》都顯示侯友宜落後，連勝文這則貼文也被認為是向侯友宜打氣。許多網友則紛紛回應「國民黨加油，現在還不是最後，一定可以逆轉」、「說得好，奮鬥到最後一刻才是贏家」、「國民黨也要戰鬥到最後一刻」。

針對民調結果，侯友宜昨表示，高低他都參考，並強調他不怕挑戰及困難，堅定步伐凝聚所有向心力，團結在一起。