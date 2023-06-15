35歲黃姓男子沉迷線上遊戲，4月間在台中市多家超商詐騙MyCard點數卡。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

黃男4月間在台中市多家超商詐騙MyCard點數卡，其手法是先佯稱要買點數再借故不買了，期間用手機側錄方式擷取序號及密碼。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

假買點數真詐騙！多家超商受害，警揭「手機疊疊樂」手法。（警方提供）

35歲黃姓男子沉迷線上遊戲，4月間在台中市多家超商詐騙MyCard點數卡，不到一周就盜用6萬元，其手法竟是先佯稱要買點數再借故不買了，期間用手機側錄方式擷取序號及密碼，經店家報謷，警方上月將他拘提到案，訊後以詐欺罪移送，檢方近日裁定3萬元交保。

今年4月底台中市大里區、東區、太平區、南屯區等超商及百貨商行，陸續發生MyCard點數卡詐騙盜用案件，犯嫌向店員佯稱購買5000點或10000點面額之MyCard點數卡，卻假借信用卡付款失敗或提領現金等理由離開，當店員要註銷點數卡時，發現已經被使用無法註銷，才驚覺受騙向警方報案。

台中市警方受理後，刑大科偵隊統報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，追查過程中，發現犯嫌居無定所、沒有交通工具，辦案人最後運用大數據分析比對相關資料，鎖定黃男涉有重嫌，於5月16日持搜索票及拘票在西屯區將黃嫌查緝到案，在其查扣手機內發現受害店家MyCard點數卡等相關證據。

警方調查發現黃嫌進入店家之前，就開啟手機錄影功能，並把另一隻手機疊在上方，將螢幕蓋住避免露出馬腳，趁著店員不注意的時候，將手機朝向列印單據進行側錄，就假借理由離開，再從錄影畫面擷取序號及密碼，立刻儲值到線上遊戲使用，統計短短不到一週就盜用約新台幣6萬元。

全案警訊後以涉嫌刑法第339條詐欺罪，移送台中地方檢察署複訊，訊後裁定3萬元交保及限制住居。

台中市政府警察局呼籲，店家販售具有序號及密碼的商品，必須當場結清款項，如果無法完成付款時，應立刻註銷單據，並留意顧客有無異常行為，避免遭到不肖歹徒盜用。