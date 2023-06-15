德國發布首份國家安全戰略報告，稱中國對全球安全構成的威脅日增。這份報告雖凸顯柏林將重心從經濟利益轉至地緣政治，但專家表示卻隻字未提「未來幾年最大安全挑戰」台灣。

路透社報導，中國雖是德國最大貿易夥伴，這份戰略報告卻直言不諱地描述，北京當局日益獨斷地在亞洲謀求霸權地位，並尋求以其經濟力量來達成政治目標。

報告強調了德國認為其所面臨的幾個主要威脅，從氣候變遷到供應鏈中斷等，這當中也包括幾項具體政策，諸如承諾提高國防支出以及創設機構來打擊線上攻擊。

多位分析家注意到，這份報告並未針對各項威脅排定打擊的優先順序，也未包含任何太出乎意料的內容。報告同時遺漏部分重大議題，例如台灣，同時一如預期的，並未創建國家安全會議來協助執行報告所列事項。

總理蕭茲（Olaf Scholz）在提出這份戰略報告時表示，「這是對德國處理安全政策的方式做出重大變革」，從軍事戰略走向整合安全概念。他並補充說，更詳盡的中國策略近期就會準備就緒。

德國約一半天然氣仰賴從俄羅斯進口，這使得俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，德國無法立即斬斷與俄國的能源貿易往來。「國家安全戰略」（NSS）指出，「現階段」而言，俄國是歐洲和平的最大威脅。

這份文件強調，德國有必要全面降低對其他國家商品的依賴，並激勵企業守住戰略儲備。

這些舉措如今對德國尤其重要，且歐洲對中國重要礦產的依賴，更是轉型成為碳中和經濟的關鍵。

國家安全戰略指出，「中國蓄意運用其經濟力量來實現政治目標」。然而，報告補充說，世界各國在解決全球性挑戰和危機時，仍需要中國這個夥伴。

話雖這麼說，美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）中國事務資深顧問巴爾金（Noah Barkin）表示，這份報告最有意思的地方，或許是它沒有寫到的部分。

他表示，報告「沒有提到台灣，這或許是未來幾年最大的安全挑戰」。