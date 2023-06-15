57歲演員許傑輝最近接二連三捲進性騷擾疑雲，不少受害者都指是在他當表演老師或導演時因權勢不平等，才受到騷擾，此舉讓同樣身為表演老師的金勤相當不滿，昨晚在IG連發多文怒轟：「許傑輝太噁心」、「還不只這些喔」、「非常汙辱專業！性騷擾意圖明確！」。

金勤過去演過《孽子》、《國士無雙》、《十七歲的天空》，近年轉任表演老師，學生有林依晨、陳柏霖、陳昊森、王淨、曾敬驊等人，他跟楊丞琳也是好友。最近，許傑輝先被爆要求學生模擬群交，昨(14日)又被黃云歆爆出演出《臺灣舞孃》期間性騷擾，要求她拍性感照當作業，對此，金勤似乎早有所聞，昨在IG曬出受害者的截圖表示不忍，希望受害者都要勇敢說出來，「如果這個行業竟讓被害者待不下去，加害者依然故我，那這個行業也並不崇高，根本無需戀棧。」

金勤發文引來黃云歆回應。（圖／翻攝自king_lao_shi IG）

接著，金勤點名：「要學生練習集體做Ｘ／群交party；要演員繳交性感作業，不要穿Bra、要激凸、要穿丁字褲，許傑輝太噁心」，「我相信黃云歆」，並對許傑輝喊話不要再用專業包裝自己，有辱表演老師、表演工作者的專業，「身為導演，你沒有愛護和尊重演員，反而利用權勢，企圖誘使演員滿足你噁心的私慾」。

而黃云歆稍早也回應：「謝謝金老師，其實他的回應，就是等於承認了我說的內容屬實了啦，他完全沒否認內文任何一點。『當年跟團員“講的那些話”或許太直白、嘴賤』，就是他承認他講了。 至於內容是否屬直白、嘴賤的範疇，大家自由心證」，其他網友回應：「就是拿自以為專業當擋箭牌」、「這可不是嘴賤吧....... 最後一句還要怪被害人沒有跟跟高層反應，真糟糕」、「感謝老師發文聲援」。

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