民進黨新北市議員陳乃瑜昨（14）日指控，她曾遭媒體人朱凱翔性騷擾，甚至差點被性侵，相關說法被朱否認，他並反控，陳在其婚禮只包了1200元。陳乃瑜今再度於個人臉書發文，除訝異朱凱翔只記得她紅包包太少外，也嘲諷現在經濟比較好，可以補給他一個大紅包。

針對陳乃瑜的指控，朱凱翔昨日火速發文回擊，他提到除偶爾在採訪場合遇到外，最後一次與陳有交集，是在自己結婚前夕，當時本沒有要發帖子給陳，沒想到她主動跑來討，他才因此補了一張給她，且陳還只包了1200元。

陳乃瑜今則發文稱，她是基於同業才出席朱凱翔的婚禮，並強調爆料朱性騷對她沒有任何好處，「他是什麼大人物嗎？講得好像我針對他一樣，怕人家講，那當初他就不要動手啊！」陳乃瑜提到，她收到很多受害者的指控，但沒想到朱凱翔只記得她紅包包太少，且還記恨了10年，卻不記得性騷過這麼多女生，她狠酸，現在經濟比較好，可以補包給朱一個大紅包。

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