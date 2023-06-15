獨／5億高中生「排除他殺」高大成怒了 律師痛點引爆關鍵：十大證據都沒交代 @ChinaTimes

台中5億賴姓高中生在同婚登記2小時後墜樓身亡，種種跡證顯示疑為夏姓配偶謀財害命，目前檢方不予證實；夏男當時先是用3千元請住家清潔阿姨幫忙簽字證婚，還不斷找路人幫忙當證婚人，全程賴男都站在身後不發一語，另外2人到戶政事務所時，賴男更是退到櫃檯角落，讓承辦人員誤以為夏男是跟「證人」結婚。

2男當天到戶政機關前，先回到案發大樓拜託1名清潔阿姨，以3千元代價請對方在結婚書約上簽字見證，該清潔阿姨說，當天都是夏男拜託她幫忙，高中生全程站在後方，沒說什麼話；此外，許哲維透露，2人到了北屯戶政事務所櫃台時，賴男一度退到角落，戶政人員還誤以為夏男是要和「證人」結婚，賴男畏縮態度加上全程都是夏男辦理，讓外界更懷疑全是夏男一手自導自演。

不過檢方依死者解剖鑑定報告判斷，賴男肋骨多處骨折、兩側血胸、臟器多處破裂出血，認定死因符合「高處墜落」致死，且墜樓處陽台欄杆外採到死者DNA、雨遮有新刮痕、鄰居未聽聞爭吵、遺體查無毒物反應等，外傳檢方已排除他殺；另外，婚姻無效之訴訴將在6月底召開協調庭。

許哲維質疑，高樓墜落四肢沒有骨折、頭顱完整、背部只有擦傷，沒有脊椎斷裂相當不合理？且送醫時呈現血氧濃度過低、頸部勒痕是護頸所致都不合常理，另外2男的手機、電腦經數位採證結果顯示，兩人認識不深，手機對話只有問候貼圖，不似熱戀情侶情話綿綿，也沒有一起出遊、生日慶祝等合照。