高雄市輕軌又傳意外！15日早上8時許，63歲的沈姓女子在凱旋三路違規左轉後與輕軌發生擦撞，沒想到沈女擦撞完輕軌後肇事逃逸，所幸輕軌車上15人無人受傷，但輕軌的右側車頭有明顯擦傷。警方也在6分鐘後火速逮人，並依照違反道路交通管理處罰條例，處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；違規左轉部分，違反道路交通管理處罰條例處600元以上1800元以下罰鍰。

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