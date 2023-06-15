神雲科技伺服器架構事業體副總經理郭守堅指出，資料中心需將環境永續發展放在首位，並致力提高運算效能表現和實現永續性的目標。TYAN的伺服器平台採用第四代AMD EPYC處理器，透過節能與高效能運算的設計架構為環境的永續發展作出貢獻。TYAN領先的產品性能可以有效率的擴展雲端原生工作負載，以更少的功耗執行更多的工作。

AMD伺服器產品和技術行銷副總裁Lynn Comp表示，最新第四代AMD EPYC處理器為雲端原生工作負載提供出色的性能和效率。AMD最新的資料中心處理器系列協助客戶在工作負載增長和靈活性與關鍵基礎設施整合任務之間取得平衡，使我們的客戶在資料中心轉型的關鍵時刻，能夠高效率地完成更多的工作。

TYAN的雲端平台利用「Zen4c」架構下最新AMD EPYC 9004系列的功能，專為運作要求嚴苛且須具備可擴展的雲端原生服務及企業應用而設計。Tomcat CX S8056是一款尺寸為12 x 14.1的單路伺服器主機板，支援24組DDR5 DIMM插槽、2個PCIe 5.0擴充插槽、9個可連接NVMe U.2的MCIO x8連接器、2個NVMe M.2以及1個OCP v3.0 網路擴充子卡插槽。

Transport CX GC68A-B8056單路伺服器具備優異性價比，支援24組DDR5 DIMM插槽、1對PCIe 5.0 x16擴展插槽、1個OCP 3.0網路擴充子卡插槽和2個10GbE網路連接埠。在1U的空間可容納12個支援NVMe U.2設備的2.5吋快拆式硬碟支架，適用於需要兼具優異的運算核心和高性能儲存I/O的應用環境。

TYAN的高性能計算平台支援採用AMD 3D V-Cache技術的第四代AMD EPYC處理器的優勢，為EDA、CFD和FEA軟體和解決方案所需要的工作負載提供卓越性能。Tomcat HX S8050伺服器主機板採用12 x 10.5 CEB尺寸設計，配備8組DDR5 DIMM插槽、5個可部署GPU卡以及高速網路卡的PCIe 5.0 x16插槽、6個MCIO連接器、2個NVMe M.2插槽及2個10GbE和2個GbE網路連接埠。

此外，Transport HX FT65T-B8050搭載單路AMD EYPC 9004系列處理器，是一款可轉換為機架安裝的直立式伺服器平台，此平台提供8組DDR5 DIMM插槽、8個3.5吋 SATA和2個2.5吋 NVMe U.2熱插拔、快拆式硬碟支架。FT65T-B8050最多支援2張雙寬PCIe 5.0 x16專業GPU卡及2張高速網路介面卡，是滿足桌邊AI工作臺負載的理想選擇。