●聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一致通過維持維持政策利率不變，仍為介於5%~5.25%，此決議符合市場普遍預期。會後聲明指出，本次會議維持利率不變，俾使委員會能評估更多資訊及其對貨幣政策的影響。聲明中亦提到繼續收緊政策可能是合適之舉，委員會將考慮累積至今的緊縮幅度、貨幣政策對經濟與通膨的滯後影響，以及包括就業環境、通膨壓力、通膨預期及金融與國際情勢等資訊，並將在必要時調整政策。此外，聯準會表示將按計畫繼續縮表。

●根據聯準會最新發布的經濟通膨預測與利率點陣圖，該美國央行預期到今年底，基準利率可能還會再升高半個百分點，至5.50%~5.75%，暗示今年可能再升息兩次、每次25個基點。聯準會決策官員預估到明年底基準利率為4.6%（預測中值），高於3月預估的4.3%；預估到2025年底利率為3.4%，高於3月預估的3.1%；預估長期利率為2.5%，與3月預測值一致。此外，聯準會將今年個人消費支出（PCE）價格指數預測從3月預估的年漲3.3%下修至年漲3.2%，但將核心PCE通膨預測從3月預估的3.6%上修至3.9%。今年失業率預測從3月預估的4.5%下修為4.1%。今年美國國內生產毛額（GDP）成長預測從3月預估的0.4%上修至1%。

●聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，幾乎所有決策官員都認為在年底前進一步升息是合適之舉，但他拒絕透露央行是否會在7月再度升息。他表示讓通膨降溫的條件正逐漸到位，但這些條件要真正發揮作用還需要一些時間。此外，鮑爾表示只有在通膨大幅下滑的情況下，聯準會才可能降息，而這可能需要幾年時間，「正如各位所見，委員會沒有人支持在今年降息，我認為今年根本不適合。」。

●中國外交部發言人汪文斌宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於6月18日、19日訪問中國。美國國務院則宣布布林肯將在6月16日～21日前往北京和倫敦訪問。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加791.9萬桶，市場預期為減少51萬桶。上周汽油庫存增加210.8萬桶，遠超出市場預期的增加31.6萬桶。餾分油庫存增加212.3萬桶，超出市場預期的增加120.8萬桶。上周美國原油進口量每日減少81.4萬桶，煉廠產能利用率下滑2.1個百分點。

●美國5月最終需求生產者價格指數（PPI）年漲1.1%，較4月份的年漲2.3%放緩、低於市場預期的年漲1.5%，並創下2020年以來最小漲幅，主要因汽油價格下滑。與4月相比，5月PPI跌0.3%，較4月的月漲0.2%大幅放緩，且跌幅超過市場預期的月跌0.1%。排除食品與能源價格的核心PPI年漲2.8%，較4月的年漲3.1%放緩，並低於市場預期的年漲2.9%；核心PPI月漲0.2%，符合市場預期。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數上揚7.2%，扭轉前一周的跌1.4%。30年期固定抵押貸款利率為6.77%，較前一周的6.81%下滑。

●聯準會維持暫停升息，為去年3月來首見，但也暗示到年底前可能再升息2次，周三美元尾盤跌幅收斂，美元指數跌0.33%，報103，盤中一度跌0.66%，報102.66。市場預期歐洲央行周四將升息25個基點，歐元一度急升0.65%，報1.0866美元。日圓一度漲0.67%，報139.28兌一美元。日本央行料將在周五維持其寬鬆貨幣政策不變，但高盛上修日本本年度通膨預測至2.8%，遠超出日本央行4月預估的1.8%，並預期日銀將在7月發布最新通膨展望時調整政策。

●受美元走貶提振，周一紐約期金收漲10.3美元或0.52%，報每盎司1968.9美元，結束連續3天的跌勢。

●聯準會尚未放棄升息，加上美國原油庫存意外增加，周三紐約期油收跌1.15美元或1.66%，報每桶68.27美元。倫敦布蘭特期油收跌1.09美元或1.47%，報每桶73.2美元。