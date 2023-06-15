永昕表示，2021年，永昕建構了異體細胞治療的團隊與實驗室，專注於打造異體幹細胞與免疫細胞先進製程開發服務，細胞產品類別包含：間質幹細胞、嵌合抗原受體自然殺手細胞(CAR-NK)、Gamma Delta-T(GDT)及幹細胞外泌體(MSC-EVs)；而PIC/S GMP工廠已在本(6)月初動工，未來將可提供符合cGMP規範的異體細胞治療產品。我們相信這次與擁有超過2,300例全球實際成功移植案例佐證的永笙策略聯盟，可將永昕的細胞治療服務平台推向更高層次，提供客戶更精緻的一站式專業服務，克服異體免疫細胞治療產品原料來源取得不易與品質不穩定的難題。

永笙指出，面對自體細胞治療產品製備時間長、售價高，難以普及的現況，改用來源足夠且穩定的細胞原料來生產的異體細胞治療產品已成為現今市場趨勢。細胞原料來源不外乎，健康捐贈者、誘導多能幹細胞(iPSC)以及臍帶血，其中僅有臍帶血作為異體免疫細胞治療原料是最有機會進行大規模生產與製備，因為所有原料都是在嬰兒出生時，採集與保存，相對最穩定也最安全。永笙不但提供符合美國食品藥物管理局(FDA)標準且具成功案例佐證的細胞原料，同時也具備異體公捐臍帶血庫資源，可滿足客戶客製化的需求。」

近幾年，再生醫學發展得如火如荼，為提供更安全、更有療效的治療方法，數以百計的藥廠相繼投入再生醫學，其中異體細胞治療以容易普及、具科學佐證的優勢崛起。永昕為協助客戶實現提升人類生命品質的願景，攜手永笙生技，在永昕的異體細胞治療服務平台上，永笙提供可供全球客戶的細胞治療產品原料，永昕則專注於放大批量製程開發及GMP生產；用高品質、穩定的原料，透過永昕的製程放大技術與GMP生產，實現將客戶的研發成果商品化的目標。