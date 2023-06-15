智邦去年公司合併營收為772.05億元，年成長約29.5%，合併稅後淨利81.66億元，年成長73.6%。以各產品線佔營收貢獻比重來看，網路交換器佔整體營收比重為59%，網路應用設備佔營收比重27%，網路接取設備佔營收比重9%，無線網路設備佔營收比重則為2%。

展望未來，林明蓉表示，智邦掌握新世代網路通訊核心技術及加速運算技術產品布局下，整體營運將隨資訊應用及網路基礎建設需求增加而持續成長。

智邦持續投入超大規模資料中心及通訊數據中心量產高密度的100G/400G交換器，同時研發次世代800G資料中心交換器系統架構，研發深度學習智慧網卡，隨著人工智慧及機器學習系統開發持續創新，量產人工智慧推論(Inferencing)加速卡，可供資料中心為支持海量AI數據計算所需。

林明蓉表示，基於人工智能的應用程序正在以越來越快的速度激增，智邦已經認識到一趨勢，並開發了智能NIC卡，用於人工智慧、機器學習得深度學習，面對未來集體的高科技發展感到興奮，智邦也將持續投入相關產品。

在產銷策略上，林明蓉表示，智邦已經採取了許多舉措來擴展、保護和多樣化的供應鏈，並在此過程中滿足客戶和合作夥伴日益嚴格的網路安全要求。智邦也在新興市場如印度看到一些發展的潛在機會，這也吸引了客戶的興趣與意願。

智邦股東會通過每股配發7.5元現金股利。