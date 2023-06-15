300億元中央擴大租金補貼專案7月3日開辦，租金補貼從1.2倍提升至1.8倍，申請門檻將至18歲，台南市政府針對往年申請案件較多行政區及考慮民眾洽公交通可及性，於東區、南區、安南區、永康、仁德、麻豆、柳營及六甲等8個區公所提供專人諮詢服務。

都發局指出，為減輕租屋家庭負擔，行政院去年首推「300億元中央擴大租金補貼專案」，該專案將原本補貼戶數從12萬增加至50萬戶，申請資格大幅放寛，最受大眾關注的租金補貼金額也從1.2倍至1.8倍，有感加碼，民眾只要年滿18歲，在外就學、就業年輕租屋族群，皆可提出申請。

台南市8個區公所配合中央擴大租金補貼專案，提供專人服務。(台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真)

都發局長徐中強表示，今年「300億元中央擴大租金補貼專案」，目標是讓民眾更方便申請，例如舊戶免再申請直接帶入審核、租戶不用強制填寫房東身分證字號、申請戶免附稅籍資料及建物登記謄本，市府與地政機關進行勾稽，尤其，以往申請租金補貼限制申辦日期，導致一些未申請民眾需再苦等1年，因此今年起採「隨到隨辦」措施，讓租屋民眾隨時可提出申請，優化服務效率。

為便利民眾申請，南市府針對往年本市申請案件較多行政區及考慮民眾洽公交通可及性，於東區、南區、安南區、永康、仁德、麻豆、柳營及六甲等8個區公所配駐專職人員，提供受理收件、諮詢、補件等服務，讓民眾可就近前往這8個區公所洽辦諮詢。

都發局提醒，屆時民眾只需準備租賃契約、金融機構存摺封面資料，透過網路、郵寄、就近至區公所或市府都發局申請，即可輕鬆請領租金補貼，歡迎市民多加利用。