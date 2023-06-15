去年新冠死亡人數高居十大死因排名第三，遭外界質疑防疫失敗。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今指出，新冠死亡在世界許多國家本來就是前三死因之一，不能代表台灣防疫失敗，且台灣如今還能正常生活，更是代表防疫成功。

針對日前有公衛學者指出，預防新冠國內有疫苗、藥物，是一種不該死的傳染病。李秉穎指出，在醫學上不能這樣講，就好像現在早就有能治療細菌的疾病，所有細菌感染死亡的案例都是疏失，一旦病人引發敗血症或診斷時間稍慢，都可能讓人身亡。

李秉穎更舉例，肺炎鏈球菌全世界早就有了抗生素與疫苗，但現在死亡率還是降不下去，且每年發生的流感也有疫苗，更有克流感藥物可使用，但仍然會有重症死亡的個案。

李秉穎強調，不要以為有了藥物、疫苗，病毒就會不見，沒有那麼簡單，防疫要能成功不能只靠抗微生物製劑來解決，因為藥物如果沒有即時介入，就會有很大的差別，發病第一天與第五天使用，結果就會截然不同。

李秉穎說，政府不可能讓所有感染新冠輕症的病患一開始就用瑞德西韋這種注射藥物治療，就算都做到也不可能完全沒有人因疫情死亡，這是不可能的事情。

至於國內未來疫情，李秉穎指出，疾管署有推估六月死亡人數還會再上升，這段時間因為還沒有很熱，加上還未放暑假，可能是疫情的最高峰時期，未來是否要再引進新世代疫苗接種，則還有待評估。