微軟（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）14日抵達北京，根據外媒引述兩位知情人士消息透露，他預計將在16日會見大陸國家主席習近平，兩人可能進行一對一會談。一旦成真，這也將是習近平近年首次會見外國私人企業家。

回顧習近平與蓋茲上一次會晤，是在2015年海南博鰲亞洲論壇期間。2020年，習近平也致函蓋茲，感謝他及其基金會承諾幫助大陸，包括捐贈500萬美元用於抗擊新冠病毒疫情。

而這次會晤將標誌習近平在經過多年消停之後，又開始會晤外國私人企業家和商界領袖。在近三年的新冠病毒疫情期間，習近平幾乎沒有什麼外訪活動。

蓋茲14日發布推特文章表示自己已抵達北京，這是他繼2019年以來首次到訪，很高興能與蓋茲基金會一同應對全球健康和發展挑戰的合作夥伴會面。

根據VOA美國之音報導，在此次蓋茲訪問前，特斯拉創始人馬斯克5月30日起也對大陸進行三天訪問，先後會見了大陸國務委員兼外交部長秦剛、商務部部長王文濤和工信部部長金壯龍；5月31日下午也與大陸國務院副總理丁薛祥會面，這也是他首次與外企CEO進行一對一會談。