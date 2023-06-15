富士通 Fujitsu FMV UH-X 輕型筆電登台。（精技電腦提供）

一直以來，日系品牌的筆電以獨特的設計、細膩的質感，許多使用者情有獨鍾。「尤其是主打輕薄設計、高行動力的機款，是日系筆電的強項」總代理精技電腦表示，新上市的 Fujitsu FMV UH-X系列體現了純正日系血統的優勢，全機日本設計、日本製造，展現了傳統的日本職人工藝。而這也是富士通所強調的品牌信念。

面對新世代使用者追求更高可攜性、行動力的需求而趨向智慧型手機、平板電腦這類智慧行動裝置的強勢需求，近幾年隨著硬體製程與造機工藝的升級，筆記型電腦的發展也走向輕薄與效能兼顧的方向，同時相較於行動裝置，筆電擁有無可取代的生產力優勢與更適合長時間使用的優勢，也迎合了現今行動商務與混合辦公模式的浪潮。

精技電腦表示，日系品牌富士通 Fujitsu 全新 14 吋 FMV UH-X系列筆記型電腦，最低868g的機身重量彰顯極致行動體驗，同時也通過軍級等級的耐用度測試，讓使用者更無後顧之憂。同時 FMV UH-X系列也搭載第 13 代 Intel® Core™ 處理器，並通過 Intel® EVO™ 平台認證，為使用者帶來絕佳性能，更有出色的電力續航實力；全系列搭載 14 吋 16:10 顯示器，WUXGA 解析度帶來更具使用效率的顯示範圍與影像精細度，集結主流規格於一身，更能滿足層峰商務人士、企業家與專業工作者對於時尚品味、高效生產力與靈活行動辦公的最全方位需求。

Fujitsu Client Computing Limited 海外部的負責人 Amit Chatrath表示：「超便攜機器在全球消費者中廣受歡迎，因為易於攜帶，可以多種方式使用，並且支持移動設備，UH 系列筆電便是應承時代而生的解決方案，推出了一種有效的筆記型電腦設計，可為用戶提供他們所需的性能和便攜性。」為了滿足台灣市場對於超便攜筆電的需求，富士通攜手國內資訊科技產品專業通路代理商-精技電腦共同合作，將富士通標誌性的超輕型產品組合導入台灣市場，而精技電腦也是富士通Fujitsu台灣區筆電產品的獨家代理商，未來將依據用戶需求，提供更多不同規格配置的產品，為消費者實現更多元的功能性，展現獨特生活風格。