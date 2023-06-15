台灣「#MeToo」性騷事件燒不停，演員黃景俐昨(14日)踢爆遭知名MV導演性騷過往，沒想到抗拒後不僅被撂下狠話，隔天上工還遭對方逼喝滾燙熱水，如今，歌手何以奇也跳出來指控對方惡行，接著怒斥：「不管名聲多臭了還是忍不了你的下流，果然是勇氣十足」。

何以奇表示一早收到朋友傳的新聞連結，並附上四個字「你遇過的」，當下第一個反應便是：「看這個手法，沒錯，妥妥的同一個人無誤」，接著回想起多年前接到廣告公司案子，執導的是台灣知名導演，跟友人探聽背景時，只見大夥激動怒斥：「是個爛人，在台灣已經爛到出油」，還揭露對方幹過的下流骯髒事，直呼：「沒被打死真的奇怪」，但她表示仍做好心理準備，接下廣告拍攝的工作。

何以奇指出拍攝前，該導演伸手撫摸她的腰跟肚子，意識到狀況不對勁後，便假裝照鏡子甩開對方的手，後來只要該導演一接近，便刻意遠離不讓對方有機可趁，沒想到此舉惹火導演，只要喊卡就當所有人面前臭罵自己，未料收工時，竟得知同寢女生遭導演性騷，讓她氣到跟廣告公司通報此狀況，沒想到化妝師前來緩解狀況時，竟語出驚人表示：「導演的老婆是日本人，生的也都是女兒，所以在家地位很高，個性也比較大男人這樣，有什麼誤會去導演房間聊一聊」。

何以奇近來耳聞該名導演又回來接台灣案子，讓她難以置信表示：「真的不敢相信還有人要用他」，隨後嘲諷一番：「不管名聲多臭了還是忍不了你的下流，果然是勇氣十足」，對此，網友紛紛留言力挺：「加油！謝謝你的勇敢」、「希望欺負人的人會有報應」、「希望每個被欺負的人可以學學你這樣有保護自己的勇氣」。

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