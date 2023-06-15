美道瓊工業指數14日下跌232.79點，跌幅0.68％，收33,979.33點；S&P 500指數上漲3.58點，漲幅0.08％，收4,372.59點；NASDAQ指數上漲53.16點，漲幅0.39％，收13,626.48點；費城半導體指數上漲56.08點，漲幅1.52％，收3,739.75點。

群益投顧表示，美聯儲（Fed）6月利率決策會議上一致投票同意暫停升息，將基準利率維持在5.00％～5.25％區間不變，自2022年3月以來的連10次升息暫告一段落。但通脹仍處於高位，委員會仍高度關注通脹風險。

同時，美就業增長強勁，失業率仍然低，進一步收緊政策的力度將取決於經濟狀況。美聯儲對未來升息路徑的預測點陣圖顯示，2023年年底利率預期中值為5.6％，此前為5.1％，增強7月升息預期，仍需檢視經濟與金融情況而定。

統一投顧分析，台股受惠美科技股轉強，國內被動式ETF申購買盤簇擁，半導體、電子權值股領軍再創新高，中小型股也有開始跟上趨勢。就技術面而言，中期趨勢指標周KD、MACD維持多方訊號，中多格局不變。

惟Fed利率會議聲明顯示仍有兩碼升息壓力，且籌碼面外資台指期多單從3萬口降至1.5萬口，顯示已有外資「高割離席」現象，預料6月下旬震檔可能加劇。

第一金投顧指出，在選股上回歸基本面觀察，目前終端電子產品需求仍未明顯全面復甦，需留意消費性電子終端需求持續疲弱，以及後續其他非消費性電子轉弱的風險，逢回檔修正再選擇績優股介入。而短線上漲過程中，可留意盤面較強的各族群類股，或是後續月營收或季營運持續創高等題材類股。