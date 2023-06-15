許傑輝最近被網友匿名在「黑特劇場」爆料曾要求學生第一堂課就模擬群交，引來許傑輝第一時間回應致歉，未料這兩天又陸續被黃云歆、短今爆料利用權勢性騷擾。而廖峻的兒子錦德稍早就事論事，對於模擬群交的課程提出3點回擊，並強調跟許傑輝沒私交，也沒有逆風要挺誰，只是就他所知的表演工作發表意見。

廖峻的兒子廖錦德繼承老爸衣缽出道當藝人，代表作品有《流氓教授》、《施公奇案》、《天下第一味》、《阿爸的願望》及《女兵日記》，他之前到許傑輝的臉書下力挺，表示：「不懂表演的人也不會懂聲音對表演來說多重要。來學表演卻帶著高尚標準的人，也沒必要去強調『自己心裡如何不舒服』，因為入行後有更多會讓你不舒服的事在等著你⋯」，稍早單就許傑輝上課內容爭議回覆：「世俗眼光看似荒唐，但其實內含一些平常得不到，卻對表演很有幫助的素材」。

廖錦德發文。（圖／翻攝自錦德臉書）

廖錦德指出，該課程第一是克服學生在觀眾注視下的恐懼和怯場感，第二則是讓學生明白集體渲染力，「一群人大合唱總是比一個人唱來的容易多了。感覺害臊？但當大家都叫了起來，你就比較放的開了⋯久而久之，就算今天劇情需要你放開來在捷運上淫叫一聲，身為訓練過的演員，沒有什麼是不敢的」。

第三，廖錦德說演員最重要的就是聲音表情，「有戲的聲音才能觀眾用聽的去感受表演者的情緒」，「我是覺得就此事件，很多人沒有感覺到學生自己排斥感強過於想學習，而用了『不舒服』三個字去影射性騷擾，感受這種東西真的因人而異，我可以覺得電子花車讓我不舒服，去告主辦單位引誘我性衝動嗎？我可以覺得棒球啦啦隊都太正太可愛，我怕我男友被搶走，所以我不舒服就告啦啦隊嗎？」，他認為應該就事論事，不能樣樣無限上綱。

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