35歲吳姓殯葬業員工11日凌晨獨自一人在各靈堂悠晃，沒想到目的竟是偷花，吳男將近10個靈堂的祭祀花偷摘，共摘了20朵，隨後徒步離開靈堂，吳男遭逮後解釋，是因為凌晨趕著布置家屬靈堂，發現花材不夠，突發奇想才跑到其他殯葬業者的靈堂採花。警方依竊盜罪將吳男送辦。

吳男從事殯葬業，但11日凌晨趕著替其他喪家布置靈堂，卻發現花材短少，情急之下竟跑到其他靈堂偷採花朵，隔日早上其他殯葬業者發現祭祀花憑空消失，嚇得報警處理。

警方根據監視器鎖定吳男，發現吳男提著一個塑膠袋，到各個靈堂的花柱前，仔細挑選滿意的花朵後，伸手摘下，吳男每個靈堂平均偷1至2朵，總共偷了20朵花，隨後將花朵布置到自己布置的靈堂。

警方查緝吳男到案說明，吳男坦承犯案，並表示是因為凌晨趕著布置家屬靈堂，發現花材不夠，突發奇想才跑到其他殯葬業者的靈堂採花。警方依竊盜罪將吳男送辦。