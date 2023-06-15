四月底上架Netflix的台劇《人選之人—造浪者》，上架後不到三天就登上Netflix台灣的單日戲劇排行冠軍，這個月（五月）的Yahoo戲劇影集排行，更是直接空降冠軍寶座，在Netflix自己五月份的非英語影集排行榜也擠進第三名（第四名是另一齣台劇《模仿犯》），打敗多齣韓、陸劇，到底《人選》在紅什麼？大家喜歡他的原因有哪些？

另外就是，從各種熱門關鍵字與討論聲量排行上，是否看到了什麼原因或趨勢，讓台劇越來越受劇迷們喜愛，甚至可能再次成為劇迷們的最愛？

《人選之人－造浪者》熱門關鍵字的趣味之處

先來看看根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統所找出，關於《人選之人》在過去一年最熱門的關鍵字裡，除了不意外的前三大是與劇集本身息息相關的「幕僚」、「職人」、「Netflix」之外，接著的三個主要關鍵字竟然都是題材內容相關的「政治」、「選戰」、「選舉」，這一點相當有趣，因為過去若是受歡迎劇集的相關字，通常都集中在劇的製作本身，例如「演員」、「角色」、「導演」、「觀眾」等等，但因為以選舉為主要題材的台劇不多，且上架後太受歡迎，引發許多對故事內容與人物的討論，所以在台灣本身就很有吸引力的政治議題，成為這齣劇最受到熱烈討論的關鍵字，實屬少見。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲《人選之人－造浪者》近一年熱門關鍵字。

誰是社群中《人選之人－造浪者》的第一推手

再來看看討論《人選之人》的主要KOL，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統所做的統計，很明顯相當用心討論此劇，也獲得最大回響的，就是生活美學作家吳娮翎的FB粉專「Oops!! Wu」。

吳娮翎很用心的寫了九篇文，從不同角度來分享她之所以喜歡《人選之人》的原因，每篇針對的主題、角色、內容都不同，且非常深入很有個人感觸，按讚數從五、六千到七萬都有，也難怪她的影響力最大最多。

但看這個關鍵領袖排行還有一個有趣的觀察點，相關文被回文數最高的，竟然是總統蔡英文的粉專，其實總統粉專發表與《人選之人》的文只有一篇（另有一篇提到「造浪者」但與劇本身無關），但政治選舉題材果然很能引發台灣人的聯想力，加上《人選》本身的故事人物也有許多影射到蔡總統，自然讓對政治有興趣的人回文討論，這也是熱門劇會引發的另類且有趣的效應。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲《人選之人－造浪者》近一年關鍵領袖。

公視製播成效佳 政府重視影視產業帶動台劇熱潮

真正重要的趨勢觀察，是自從《華燈初上》、《斯卡羅》與《茶金》等高品質高預算台劇推出後，引發了一股台劇熱潮，讓台劇的媒體曝光與討論度都大大提升之後，這股看劇熱潮在疫情因素逐漸消失之後，是否有延續下去？

除了持續有討論度的好劇推出外，到底是什麼原因讓台劇討論度似乎越來越高，甚至可能成為劇迷們的最愛，超越韓劇、陸劇？從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統的最新統計，現在討論最熱門的台劇，當然是《人選之人》，且熱度是其他劇的兩倍到20倍以上，但仔細看這排行榜，你會發現，十名中有四齣劇都與公視有關（《人選》、《牛車來去》、《最佳利益2》、《和平歸來》），不是公視製作投資，就是在公視頻道播出。

《人選之人》公視也是出品人之一，半年之後也會在公視頻道播出，若是將同時也是公廣集團的客家電視台也算進去，就又多了《暗夜微光》，所以政府這些年對影視的投資確實有收到效果，而最近剛剛修改通過的《文創法》，讓更多人或單位有機會投資影視作品而獲得免稅優惠，看來政府似乎越來越重視影視產業的投資，著實是好消息。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲2023年10大熱門台劇網路聲量排行榜。

整體而言，從這份熱度台劇排行看來，其實不論從播放平台到題材內容，都是相當多元，除了OTT平台市占率將近五成的Netflix，不意外的有四齣，自然影響力也最大之外，在台OTT市占率第二名的Disney+，有《台灣犯罪故事》上榜，Line TV 也有四齣劇（一齣獨家《遇見未來的你》），My Video也有《最佳利益２》的OTT獨家首播權，就連雖然已退出台灣營運兩年，但依然藉著獨家的《不良執念清除師》（也搭配播出《最佳利益２》）而上榜的愛奇藝，八大電視台也有播出兩齣劇，另外還有只在客家電視台播出的《暗夜微光》，獨立平台搭配公視頻道播出的《和平歸來》等等，播出平台分散多元，而且其中有七齣劇都有在海外地區國家同時上架，因此觀眾群早就不只受限於台灣了。

好劇不怕沒人看 台劇熱風持續起浪關鍵在品質與話題

另外在題材上，那更是多元多種類，職人、同志、愛情、鄉土、喜劇通通都有，但更讓我驚喜的是，熱門劇裡居然開始出現不同的製作方式與不同類型的有趣結合，例如《台灣犯罪故事》是引用美國收視極高的詩選影集《美國犯罪故事》的模式而衍伸製作的台灣版，《不良執念》的結合靈異+超能力+職人，《親愛壞蛋》則是結合了家庭與懸疑復仇類型，真的都好有趣，從預告出來這些劇都引發不少話題，雖然現在播出管道多元，但也就是說劇迷們可以收看接觸到這些劇的方式更多元，因此只要戲拍得好、有話題，能引起劇迷興趣，好劇真的不怕沒有人看或看不到，也讓人更期待之後將在各平台推出的台劇。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月16日至2023年05月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2023年熱門台劇』、『人選之人－造浪者』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

名家介紹：馬斌

最愛電影、美劇與ＭＬＢ，自小與電影結緣後，生活與工作就脫離不了影、視、音，做過所有相關周邊行業，字幕翻譯、寫大綱說明、劇本、影評、翻譯出版過電影書、做過電影場記，甚至還去ＭＴＶ打工給人介紹電影，也曾跑線採訪明星導演當娛樂記者，做過不只一個電影主題的電視節目，但就是沒有真正去拍過導過一部電影或電視劇，可說是最另類的電影界逃兵。