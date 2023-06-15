「台美21世紀貿易倡議」於今年6月1日簽訂首批協定，美國聯邦眾議院歲計委員會以全數同意的壓倒性票數，通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定實施法案，而該法案明確要求，未來美台簽署任何協定，須與美國國會諮商，美國政府不可繞過國會逕行簽署。立法院民眾黨黨團幹事長立法委員張其祿表示，如此對照我國行政院認為，該協定生效後，僅需送請立法院查照，明顯是兩個民主國家卻不同標準，如同之前的「服貿黑箱再來一次」，打臉過去的民進黨。

張其祿指出，之前民進黨曾要求台灣與中國的「ECFA服貿協議」必須「由備查案改為審查案」、「條文必須逐條審查」、「全案不得包裹表決」及「未經實質審查前不得生效」，後來服貿不僅送到立法院逐條審查，當時還在立法院加開16場公聽會，在基層辦了100多場說明會。

他說，如今民進黨身為執政黨，面對同樣都是台灣與大國簽署貿易協定，涉及台灣人民及產業全體的福祉及權益，民進黨「換對象就換方式」的態度，明顯就是雙重標準，打臉過去的民進黨。

張其祿強調，沒有一個國家會簽訂協定時為了「完全利他」，尤其是面對美國這樣巨大的經濟體，小國與大國的貿易合作通常不會「都只是甜頭，不付出代價」，雙方的未來合作必然會涵蓋許多深水區的議題，包括農業、環境、勞工政策及權益，以及數位貿易等，這些議題對台灣的產業與社會都可能帶來重大影響，並可能隱含著高風險。

他舉例，之前北美三國簽訂《北美自由貿易協議》(NAFTA)或是中國與香港簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），就導致簽訂協議成員國薪資向下看齊，這些問題的因應，至今還未見蔡政府具體配套。

張其祿直言，參考美國的方式，美國政府就曾以超黨派貿易促進法(TPA)等法規，要求政府在對外貿易談判時，須由國會進行「事前授權」、「談判中監督」及「事後審查」監督機制。但台灣目前欠缺法制化來處理這項議題，也沒有協商授權快速程序（fast track negotiating authority，簡稱快速審批程序），更無法進行事後的有效監督，若行政院堅持只以送立法院「查照」方式處理，就如同之前的「服貿黑箱再來一次」。

張其祿指出，台美21世紀貿易倡議日後進到深水區議題，農業、環保、勞工及數位貿易之協議生效之後，美國的農產品可能大舉進軍台灣市場，數位平台與媒體的議價問題也待解，對台灣的產業及市場可能產生巨大衝擊，台灣可能將缺乏因應對策。

張其祿總結，以上這些問題及因應，國會都有立場為國民仔細監督、明確把關，更須趕緊完備各種跨國協定「快軌授權」等監督機制法制化。蔡政府不該只想暗渡陳倉，認定台灣與美國的「台美21世紀貿易倡議」只是行政協議，只從立法院查照，再度把立法院當成橡皮圖章，甚至是再使代表民意的立法院淪為「行政院立法局」。