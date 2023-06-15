五角大廈公開俄羅斯蘇（Su）-35戰機4月在敘利亞上空不專業攔截美國F-16戰機的錄影畫面。

近幾個月來，俄軍戰機在中東的挑釁行動增加，而美國已派F-22隱形戰機到當地，直截了當地秀拳頭回應。美軍周三宣布，由於關切俄羅斯戰機危險不專業的行為，本周已部署F-22到中東。

綜合外電14日報導，美軍中央司令部（CENTCOM）司令庫利拉（Michael “Erik” Kurilla）說，他們沒料到應該是專業的空軍會有這種行為。此外，他指出，俄軍經常違反議定的空域消除衝突措施，增加了情勢升級或誤判的風險。

俄軍在繼續攻打烏克蘭的同時，也在中東增加了空中挑釁行動。而美軍在中東，尤其是在敘利亞上空和周邊，不斷和俄羅斯軍機遭遇。美國空軍中央指揮部（AFCENT）指揮官格林克維奇（Alexus Grynkewich）指出，這部分或許和伊朗支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭有關。

今年4月時，俄羅斯飛行員試圖在敘利亞上空和美國戰機「空中纏鬥」。而早在3月時，庫利拉便告訴美國國會，俄軍的挑釁飛行大增。美國空軍中央司令部（U.S. Air Forces Central Command）發言人說，近幾個星期來，俄羅斯戰機不專業的行為有增無減。

這位發言人強調，雖然隨著俄方飛行員不同，每天所表現的危險不專業行為也不同，但和他們1年前的行為相比，危險不專業的程度大增，以在持續的打擊伊斯蘭國作戰行動中挑戰聯軍。