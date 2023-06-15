建榮生技公司創辦人黃建榮與輔英科大產學合作，研發出全台第一個預防腸病毒的濕紙巾大賣後，黃建榮就讀該校生物科技系碩士班，以專業繼續推出抗病毒系列產品都深受歡迎，他希望今年高中畢業的兒子能於輔英科大就讀，首選應用化學及材料科學系，盼未來父子攜手合作共創事業高峰。

原經營水產批發的黃建榮，看到隔壁診所小朋友因腸病毒就醫，靈機一動就想研發能預防腸病毒的產品，但他自知專業知識有限，找上輔英科大專攻病毒檢驗的現任副校長林雅菁教授產學合作，研發出全台第一個可預防腸病毒的濕紙巾。

黃建榮於2017年就讀輔英科大生物科技系碩士班，論文即探討「用植物萃取物進行抗腸病毒的研究」，以作為開發公司產品的基礎，後來公司陸續推出可清除衣物腸病毒的洗衣精、護髮產品等日用品。

「上陣不離父子兵！」黃建榮育有1子，今年將從復華中學畢業，他希望兒子也能擁有相關專業，鎖定應用化學及材料科學系，未來能加入公司經營，父子聯手擴展公司規模，研發好產品給消費者。

應用化學及材料科學系王麗芬主任表示，該系強調課程與業界實務融合，課程包括材料科學實驗、高分子合成與實驗、高分子材料、實務專題製作、儀器分析原理與實驗、材料分析實驗、分析化學實驗等。畢業生就業出路寬廣，可投入醫藥、生物技術、材料、電子、環保、民生及化學等相關產業，從事半導體工程師、光電產業工程師、化學工程師、材料工程師、貴重化學儀器操作維護工程師、電子電路工程師、環工技師、食品、藥物分析技師等。