絕美畫面曝光！高雄大崗山紫斑蝶大爆發 賞蝶舞注意這些事（詹家龍導演提供）

民眾近日發現高雄大崗山前往一線天的小徑上出現大量紫斑蝶，紀錄片「消失的紫斑蝶」導演詹家龍特地前往勘查，確實發現難得的紫斑蝶大爆發景象，故偕同行動藝術家林俐貞製作告示牌，請民眾不要搖晃樹木，勿捕捉干擾，期待每年紫斑蝶能再現身。

導演詹家龍表示，小紫斑蝶幼蟲寄主植物為桑科的盤龍木，大崗山盤龍峽谷一線天是小紫斑蝶很重要的繁殖地，他觀察這個繁殖地已經7年，最近看見的群蝶飛舞景象是可遇不可求，相當珍貴，在1年中就這幾周可以看見如此壯觀的紫斑蝶大爆發，等秋天後就會開始遷徙到茂林去越冬。

高雄大崗山前往一線天的小徑上出現大量紫斑蝶，請民眾不要搖晃樹木，勿捕捉干擾，期待每年紫斑蝶能再現身。（詹家龍導演提供／林雅惠傳真）

小紫斑蝶主要分布在南台灣的低海拔山區，展翅後約有5至7公分，前翅腹面中央有一枚白色斑點，體型是台灣紫斑蝶屬中最小，翅形近似圓翅的紫斑蝶；雄蝶前後緣呈弧形突出，後翅背面中室附近有一片灰褐色性斑；雌蝶前翅後緣則呈一直線。

高雄市政府農業局表示，紫斑蝶是美麗神奇的昆蟲，牠們會為了繁殖、度冬等在島內長途遷徙，因大崗山盤龍峽谷一線天附近生態環境合適才會吸引大量小紫斑蝶聚集繁殖，且因為這次令人驚豔的大爆發，希望能促成民間和公部門共同合作，在大崗山生態園區廣植蝴蝶的蜜源和食草植物、樹立相關的解說牌，成為讓大家更認識這些神奇美麗昆蟲的開放式蝴蝶園。

左起：行動藝術家林俐貞、詹家龍導演，大崗山管理員黃海桂。（詹家龍導演提供／林雅惠傳真）

農業局呼籲，歡迎民眾最近把握時機去賞蝶，但請愛惜蝴蝶，千萬不要搖晃樹幹、不要干擾蝴蝶、不要攀折樹木、不要噴灑農藥、不要捕捉蝴蝶，讓這些美麗的嬌客安心安全繼續繁衍，並歡迎期待牠們明年再來！