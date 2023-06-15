駁二於7月4至6日及8月2至4日舉辦6個場次的駁二夏令營，開放6至12歲的學童參加，並於15日中午開放報名。駁二夏令營主要是讓學童體驗駁二員工的日常工作，能夠讓學童體驗到結帳與服務台實習過程，還有噴漆塗鴉及繪圖轉印工作坊，讓學童化身駁二「實習二伯」與「小小二伯」創造充實的暑假回憶。

駁二的工作人員自稱為二伯，身著黑色制服，穿梭駁二管理園區大小事，許多人對於二伯的工作內容感到好奇，因此過去曾辦理「小小二伯體驗營」，讓小朋友們真實體驗工作實務，廣受親子喜愛。

今年全面升級版「駁二夏令營」，體驗更加豐富多元，依參與年齡分為「小小二伯」與「實習二伯」，報名皆可獲得小小駁二制服。而內容除了挑戰園區任務、結帳收銀體驗之外，也可帶回一件由自己繪製的作品轉印而成的衣服或帆布包，成為專屬紀念。

針對10至12歲孩童參與的實習二伯活動內容則更具挑戰性，服務台實習關卡訓練孩子們穩重應對，噴漆塗鴉工作坊與當代館觀展環節，則是讓孩子更理解藝術與設計創作。從倉庫歷史到藝文概念，除了讓孩子認識駁二的趣聞軼事，更培養孩子對於美感的觀念與敏銳度。

高雄市政府文化局長王文翠表示，駁二園區寬廣遼闊，很適合家長帶孩子來遊憩放電，更可以從遍佈園區的公共藝術作品、各式展覽開始認識藝術與設計，每個角落都新奇有趣。面對孩子們探索駁二的好奇心，今年暑假特別推出可愛有趣的「駁二夏令營」，除了讓小朋友們體驗駁二工作人員的日常點滴，更邀請駁二藝術家駐村現正進駐的塗鴉藝術家劉冠顯，帶領實習二伯們動手噴漆創作，完成的作品還能轉印到衣服或是帆布包上帶回家，將藝術實際延伸到日常生活當中。