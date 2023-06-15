●聯合健康集團（UnitedHealth Group）周三大跌6.4%，給道瓊指數帶來壓力。該健保公司警告第二季醫療費用將飆升，因為更多年長者進行他們在疫情期間延後的非緊急手術。

●超微（AMD）上漲2.25%，收在127.33美元，扭轉前一日低迷的表現。亞馬遜旗下雲端事業AWS高層透露，該全球最大雲端運算服務商正在考慮採用超微（AMD）新推出的AI晶片，但尚未做出最終決定。周二超微在展示其MI300系列AI新晶片時反常地沒有提到新產品的主要客戶，令華爾街大失所望，該公司股價在站上16個月高點後急轉直下，終場收跌3.6%，在所有主要晶片股中表現最差。

●輝達（Nvidia）周三大漲4.81%，收在429.97美元，股價再創新高。美銀證券出具報告指出，超微雖然推出了MI300系列AI新晶片，但仍將遠遠落後早已起跑的輝達。超微第三季才會開始提供該AI晶片樣本，當此款5奈米GPU走穩時，輝達可能準備要推出新一代的3奈米AI晶片，進一步擴大其領先優勢。

●電動車大廠特斯拉周三盤中一度上漲1.1%、創下去年9月30日以來新高261.57美元，但終場收跌0.74%，其連漲13天、創下紀錄的強勁升勢畫下句點。股票成交值超過430億美元，在標普500指數成分股中排名第一。因為和AI沾上邊等因素已經起漲的特斯拉，近來在充電標準一統天下的題材帶動下持續走高，其股價連漲13天、累計漲逾40%，使其市值大增近2400億美元，令空頭受到重創，根據S3 Partners，自5月25日到6月9日這短短11個交易日，放空特斯拉股票已經慘賠約60.8億美元。最新消息是，法國總統馬克宏表示他將在周五與特斯拉執行長馬斯克會面討論AI、社群媒體、法規監管等議題，也將爭取特斯拉在法國投資設廠。