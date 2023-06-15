板橋幼兒園疑似餵藥案自家長報案已經滿30天，侯友宜競選工作室今舉行記者會，痛批民進黨在這一個月內造謠抹黑，發言人江怡臻指出，雖然案件偵查不公開，但社會矚目案件有說明的必要，連五億高中生案檢方也發稿說明3次，其中包含死者鑑定報告，也呼籲檢方能夠適時說明，家長都在苦等真相。

江怡臻說，這30天等到的不是檢調偵辦進度，而是民進黨謊言滿天飛，事實上，市府5月15日即馬上啟動機制介入，教育局、社會局、警察局分進合擊，打破侯友宜拖延謠言，地方政府很急、家長很急，但中央不急、檢調不急。

江怡臻說，全台家長都在關心孩子有沒有被餵藥、餵毒，家長與幼兒園老師信任瓦解，當初首先提餵藥就是民進黨立法委員羅致政，羅6月3日開完記者會，臉書就有人成立板橋區餵毒幼兒園受害者聯盟，接著民進黨新北市議員戴瑋姍、陳乃瑜開始說是餵安眠藥，陳乃瑜又說是餵毒，新北市議員顏慰慈也說餵毒， 到底是不是餵毒，司法還在調查。

「賴清德是製造社會恐慌的那個男人」江怡臻說，戴瑋姍昨天更沒有藥學觀念解讀檢驗報告，希望檢調硬起來盡速搜查。

新北市議員林國春也說，戴瑋姍拿出檢驗報告說數值是64（-），但就向警方側槍枝有沒有殺傷力，是用一定數值範圍來測定，模型槍20焦耳以下，不能因有能量就把他送辦。

林國春說，他在5月23日接獲消息就立刻處理，如果他沒有第一間處理，就辭去議員身份，戴瑋姍也該以同樣標準，若戴造謠也該辭去議員身份。

侯辦發言人陳柏翰表示，此案對社會大眾已造成恐慌，呼籲檢調盡速公布調查結果，讓社會安心。