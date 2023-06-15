日籍已婚女星廣末涼子，具有透明感的氣質與美貌，曾被封為「20世紀最末美少女」，想不到她14日承認與已婚米其林一星名廚鳥羽周作不倫，玉女形象全毀，日媒加碼公開兩人的偷情信、交換日記，字句都很露骨。至於網友好奇誰外流偷情信，可從日媒報導中略知一二。

日媒《週刊文春》14日曝光廣末涼子和鳥羽周作的不倫信件，廣末涼子不但傾訴因距離感到寂寞的心聲，還自述在婚姻中的無奈，肉麻地對鳥羽周作告白：「打從心底深深地想要你，非常非常愛你，周作，我真的好喜歡你。」更深情地自述，因為遇見了他，才知道自己可能是第一次如此認真的愛上一個人，毫不掩飾偷情的心境，鳥羽周作也回應廣末涼子的愛，「我只想讓妳幸福，想跟妳在一起。請永遠不要忘記我。」

日網友看到廣末涼子的偷情信後，除了顛覆三觀，也好奇是誰流出的，在推特引起熱烈討論，根據《日刊現代》報導，照理來說只有當事人知道偷情信的存在，所以外流者應該是與廣末涼子、鳥羽周作非常親近的人，包括雙方的親屬。

廣末涼子本來否認婚外情，但14日她在IG發布手寫道歉信，改口認了外遇，「正如部分週刊所報導，我跟鳥羽先生的關係就跟報導所述一樣」，除了對不起鳥羽先生的家庭，也向自己親人和3個孩子說明以及下跪道歉，他們理解並原諒「我這樣一個不成熟的母親」。鳥羽周作則透過推特致歉，承認報導內容多數屬實，未來會盡全力彌補家人，懇求外界勿打擾老婆和孩子。