為驗證部隊訓練成效，第4作戰區昨（14日）在屏東滿州鄉九棚地區執行「神鷹操演」，由陸航部隊派遣AH-1W與OH-58D直升機，實彈射擊「地獄火飛彈」，逐一命中海面目標，展現陸航部隊精準射擊能力與勤訓精練成果。

陸航「神鷹操演」超威！地獄火飛彈擊毀海面標靶畫面曝光。(青年日報提供)

陸航「神鷹操演」超威！地獄火飛彈擊毀海面標靶畫面曝光。(青年日報提供)

據《青年日報》報導，在神鷹操演實彈射擊訓練中，陸航部隊派遣AH-1W與OH-58D直升機，掛載地獄火飛彈，對海上目標連續攻擊。操演首先由OH-58D戰搜直升機對目標實施偵察，並以地獄火飛彈對靶船射擊；接續由AH-1W直升機，配合雷標儀，以極短的時間差，同步完成機上與地面雷標鎖定，連續發射地獄火飛彈，發射瞬間，震撼聲響徹雲霄，火光與煙硝拉出的軌跡劃破天際，隨著爆炸聲響，飛彈精準命中海上目標，展現陸航部隊扎實訓練成果。

航特部政戰主任表示，神鷹操演為國軍年度重大演訓計畫之一，並依國土防衛作戰進程擬定操演想定，感謝地方鄉親的全力配合，讓操演順利進行，並在軍民合作下，達成守護家園、捍衛國家安全目標。

陸航「神鷹操演」超威！地獄火飛彈擊毀海面標靶畫面曝光。(青年日報提供)