男星許傑輝先是遭學生控訴上課要求練習男女「集體做愛」的配音，之後再接連遭黃云歆指控，10年前許傑輝指導舞台劇時，遭到對方要求交「性感作業」、「巧克力夾乳溝」等，啦啦隊女神短今稍早爆出也曾遭對方摸胸，針對性騷指控，許傑輝道歉並請他們可循正常法律途徑提告，對此，律師黃帝穎認為，許傑輝道歉卻要被害人提告，似乎是算準已逾追訴期。

黃帝穎日前透過臉書提到，女星黃云歆所爆料的十年前性騷案，針對許傑輝回應「如果真的造成有人的不舒服與困擾，他誠懇道歉，也請他們可以循正常法律途徑提告，或許會還他們公道」不過，有關追訴期「性騷擾防治法的刑事告訴（半年）、申訴（一年）或是民事侵權（二年）」，因此許傑輝要十年前的被害人提告，均已逾追訴期「許應該也是算準了，就算道歉、承認事實，法律上也不會有事」。

接著，他表示，所以許傑輝說「當年跟團員講的那些話或許太直白、嘴賤」，概略地坦承犯行，但許傑輝應該也算準追訴期已過，不用擔心被提告追究法律責任。

至於許傑輝稱沒有「雜念」，黃帝穎直言，這與其他公眾人物涉嫌性騷辯稱喝醉斷片（朱學恆）、忘記（朱凱翔）等說詞一樣「這種辯詞只有行為人自己知道，可以主觀說法降低自己加害行為的惡性」。

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