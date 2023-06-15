看好電子支付前景，愛金卡旗下icash Pay今年度積極拓展支付據點，代理收付交易金額持續增加，4月單月交易金額較去年同期成長五成，今年新增支付場域涵蓋日常生活採買、餐飲手搖飲、百貨到線上網購等通路，滿足消費者的各種需求。今年將全力衝刺據點數，陸續拓展知名新據點加入，6月將與北台灣人氣夜市南機場夜市、優質影廳喜樂時代影城攜手合作，擴大休閒娛樂業態通路版圖。

金管會公布2023年4月數據，電子支付業當月使用者人數已突破2300萬，較上月增加近60萬人。而根據icash Pay大數據觀察，2023年1月至5月，受到用戶喜愛的三大熱門新通路為STUDIO A、詩肯柚木及智冠MyCard，新通路導入成為icash Pay業績持續穩定增長動能，同時也帶動新用戶數成長。

為慶祝品牌合作上線推出多項優惠活動，icash Pay將在6月17日至7月16日期間，在南機場夜市推出最高100％回饋活動！第一重：單筆消費不限金額享30％ OPEN POINT點數回饋（每戶回饋上限150點）、第二重：新戶加碼享50％ OPEN POINT點數回饋（每戶回饋上限100點）；第三重：綁定中信卡或連結元大帳戶消費再享20％ OPEN POINT點數回饋（每戶回饋上限各100點）；此外，喜樂時代影城也將於6月15日至7月31日祭出最高20％回饋活動，使用icash Pay連結元大銀行帳戶直扣最高回饋20％。