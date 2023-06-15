欣銓董事長盧志遠表示：「放眼2050年全球邁向淨零排放的趨勢，欣銓承諾全球所有據點於2050年100%使用再生能源電力及達成碳中和的目標，並設定2030年達成30%、2040年達成60%的階段性目標，我們將以具體行動展現欣銓科技落實氣候行動的決心。」

2022年欣銓在副董事長暨總經理張季明的指示下，成立「節能減碳小組」從各個面向規畫及推進欣銓的零碳轉型之路。不論規模大小，竭力開發各類節能機會，加速投資以較高效率能耗設備取代舊設備，並由節能減碳小組按月審查進度，每2個月將減碳成果在全集團交流，藉此擴散最佳節能效益。在再生能源使用規畫上，2021年起欣銓科技開始採購再生能源及憑證，2022年在台灣總部已完成設置太陽能光電設備499kW，2023年起總部及各子公司陸續建置2128kW之太陽能光電設備，完成後預計年減碳量可達1415tCO2e。

欣銓為實踐低碳價值鏈轉型計畫，已於2022年加入台灣氣候聯盟(Taiwan Climate Partnership)，未來亦將攜手供應商實現淨零價值鏈的願景，共同提升產業競爭力，全方位地與國際倡議目標接軌。