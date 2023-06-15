近期數家媒體公布最新2024總統大選民調，多是由民進黨參選人賴清德領先。對此，國民黨智庫執行長柯志恩表示，國民黨總統參選人侯友宜應該找一個能彌補、補強的人來當副手，與其警政專業相比，企業界或科技界出身的人士較佳。

《POP撞新聞》主持人黃暐瀚今（15）日在節目中詢問，民眾黨總統參選人柯文哲的副手條件，鎖定「女性、南部、企業界」，完全是找自己的互補，那侯友宜的副手應該找誰？柯志恩回應，侯友宜的副手不盡然一定要是女性，應要能跟其警政專業互補，企業、科技界都是很好的，「他應該找個有中央經驗的，各方面可以加強、補強的人選，只要跟國民黨友善的，不一定非要是國民黨人」。

柯志恩還指出，自己是教育界出身，沒有中央經驗，入行時間又短，已多次表態自己不會是侯友宜的副手人選，「我就在智庫的角色、執行長的角色上幫他在政策層面好好做一些補強就好了。」

對侯友宜當前的支持度，柯志恩也再三強調，根據國民黨內參民調並沒有到第三名，她還分享了自己參選高雄市長時，侯前往助選的經驗，「能跟民眾有極好的互動，看到他的人，就能感受侯友宜的親切與接地氣，給他時間，他會說服很多南部的觀眾，現在南部很多人還在觀望，未來只要多多看到他，南部這塊還是可以反轉的。」