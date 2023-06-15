新北市「新北Net Zero碳健檢中心」今成立，為全國首創，透過減碳、儲能、創能等7大核心業務協助企業建構碳盤查，跨出淨零第一步，市府也設立實體櫃台服務、新北LINE減碳、新北E減碳信箱、新北零碳專線等4大方式，給予企業諮詢輔導。經發局長何怡明說，新北市對接歐盟出口的中小企業有700多家，碳健檢中心預計協助200家業者邁向減碳。

何怡明說，新北市境內有30萬家中小企業，台灣中小企業多為出口導向，相較大企業政策應變資源不足，又面臨今年10月即將試行的歐盟碳邊境調整機制（CBAM），以及國際品牌將減碳績效列入採購重要指標，須超前布署應對。

何怡明表示，新北市經發局早在10年前就首創「新北綠色產業聯盟」，凝聚新北公司和新創事業交流合作，今年是新北減碳年，減碳四部曲的第一步就是成立碳檢健中心，協助企業制定減碳策略，同時推出「資訊揭示」、「進場輔導」、「減碳協助」、「淨零補助」4大招12項目，減少企業的碳焦慮。

經發局指出，新北碳健檢中心挹注經濟部工業局、經濟部能源局、金融監督管理委員會、台灣省會計師公會、新北市綠色能源產業聯盟、各大公會及檢驗公司等單位資源，透過產業能效提升、節能汰換及再生能源補助、新北工業區立體化能源管理之容積獎勵、工業局低碳化轉型輔導及專案貸款、綠色金融行動方案、中央部會減碳相關計畫諮詢、國內外法規諮詢等7大核心業務，協助中小企業。

經發局表示，新北市府3樓也成立碳健檢中心實體櫃台，業者除了可以臨櫃詢問，也可透過LINE、信箱、專線等方式諮詢，提升產業能源使用效率和綠色競爭力，更可初步了解企業自身碳排放量，降低成本、節能環保。

另外，經發局將在6月29日、30日舉辦「新北市綠色能源媒合會」，協助產業找到最適合的節電、儲能、太陽光電及能源補助設備；7月10日將辦理「新北永續城市-產業淨零論壇」，攜手產業界共同宣告面對國內外碳稅、碳費的挑戰，藉由產官學合作，簽署「新北淨零排放倡議」；今年11月還規畫辦理「減碳技術媒合工作坊」，藉由產業技術服務團諮詢、碳盤查認證的做法，加速企業執行減碳。