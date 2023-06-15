香港美魔女洪欣上個月逆轉收回要和10歲老公張丹峰離婚，還幫老公背書、強調沒出軌美女經紀人畢瀅，夫妻事後還合體直播，行徑讓外界霧裡看花，不過有網友近日就在機場直擊野生洪欣、張丹峰，但他們全程0互動、沒話聊，還各滑各的手機。

張丹峰2018年爆出和經紀人畢瀅過於親密，被網翻出穿情侶衣、手鍊，洪欣第一時間跳出來挺尪，但也越來越少公開互動，讓兩人婚變傳聞不脛而走，洪欣日前還閃電發文稱和張丹峰不再是夫妻關係，還指控對方不斷刪她文章，沒想到，洪欣上個月逆轉收回要和張丹峰離婚，稱兩人是為了家務事爭吵，還幫老公背書、強調沒出軌人畢瀅。

有網友近日就在機場直擊野生洪欣、張丹峰，但兩人全程0互動、沒話聊，洪欣低頭滑手機，張丹峰等行李的空檔，也是低頭滑手機，夫妻倆和在螢幕上曬恩愛的模樣差很大，網友看了都狠酸：「沒有感情」、「他們終於不装了」、「我覺得他們不離婚是商業行為」。

但也有網友跳出來護航：「玩手機不是很正常嗎？」、「無不無聊，出去玩不都是這樣」、「藝人也是人，不要道德綁架」、「真實夫妻不很多都是這樣」。