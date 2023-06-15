日籍二刀流球星大谷翔平明（16）將登板先發，打擊火力沒有停歇，今天交手遊騎兵揮出本季第21轟，持續擴大競爭美聯全壘打王的優勢，不過這發2分炮不足以替天使取勝，最終球隊以3比6落敗，也中斷最近3連勝。

遊騎兵先發投手希尼（Andrew Heaney）過去曾效力天使，近2年找回投球身手，今迎戰天使前2局投得並不輕鬆，但都順利化解危機，3局上希尼保送卓奧特（Mike Trout）後，遭安森尼阮棟（Anthony Rendon）二壘安打掉分，遊騎兵則在下個半局還以顏色，靠著第9棒的塔維拉斯（Leody Taveras）開轟追平。

大谷翔平首局獲得保送，創下跨場連7打席上壘紀錄，第2打席則遭外角速球三振，天使4局上發起攻勢，大谷翔平在滿球數時敲安，寫下個人連續11場比賽安打，卓奧特再獲保送形成滿壘，此時遊騎兵決定換下已經用了95球的希尼，葛蘭特安德森（Grant Anderson）接替登板後，讓安森尼阮棟擊成一壘方向飛球出局。

天使7局下啟用牛棚，卻遭西曼（Marcus Semien）、席格（Corey Seager）「背靠背」開轟丟掉3分，8下遊騎兵單局敲3安再攻2分，比數形成6比1領先，9局最後反攻，沃德（Taylor Ward）二壘安站上得點圈，大谷翔平敲出2分炮，本季第21轟出爐，持續拉開和美聯全壘打排行榜第2位賈吉（Aaron Judge）的差距，也寫下連4場比賽繳出至少雙安紀錄，本季打擊率回升至2成99。