一名40多歲女子有高血壓問題，透過服藥而能良好控制血壓；某日她頭部劇痛，誤以為是血壓藥無效，除自行增加藥物劑量，還在藥房買藥止痛，但仍未見效，檢查後發現，女子是因罹患青光眼，合併嚴重頭痛。醫師表示，女子因太晚就醫導致視神經受損，已無法回復視力。

腎臟科醫師江守山在《生活好健康》中表示，上述女子是一名高血壓病人，腎臟功能良好，透過藥物控制，女子的血壓控制良好。某次女子回診時表示，近來她頭部劇痛，懷疑是血壓藥不見效，所以她自行將血壓藥劑量加倍，還在藥局自行購買止痛藥，卻仍感頭痛。

江守山表示，他懷疑女子頭痛與血壓高低無關，而女子就診時提到，診間的日光燈出現彩虹色的光暈，讓他驚覺有異，請女子快掛眼科檢查眼睛狀況。

之後女子經眼科醫師檢查發現，原來是因眼壓過高、已罹青光眼，青光眼常合併劇烈頭痛，導致女子服用大量止痛藥，仍無法止住頭痛。

江守山提醒，民眾要謹慎處理疼痛，因為身體產生疼痛感常是健康警訊，民眾若只吃止痛藥，除增加肝腎負擔外，還會延誤就醫時間，造成更大、不可逆的危害。